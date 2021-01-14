1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millet İttifak'ı mahalli idarelerde dağılıyor

Millet İttifakı mahalli idarelerde dağılıyor. Bolu'da İYİ Partili üç belediye meclis üyesi, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın 130 milyon liralık borçlanma yetkisine ret oyu kullandı. Buna sinirlenen Özcan, "Yolları ayırmakta doğru yapmışız" dedi. İYİ Partililer belediyede eş başkanlık pazarlığı yapmakla da suçlandı
 14 Ocak 2021 07:40
+Aa- Yazdır
Millet İttifak'ı mahalli idarelerde dağılıyor

Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı. Çanakkale Belediye Meclisi'nde CHP'li başkan ve İYİ Parti'li meclis üyesi arasında yaşanan tartışmanın bir benzeri de Bolu'da yaşandı. İYİ Parti'li Belediye Meclisi üyelerinden Mansur Şen, Hasan Hakan Alpaslan ve Suat Orhan, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın Dağkent'te yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi için talep ettiği 130 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisine ret oyu kullandı. Bu duruma sinirlenen CHP'li Başkan, daha önce görevden aldığı İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mansur Şen'e "Yolları ayırmakta doğru yapmışız" dedi.

'EŞ BAŞKANLIK' KARIŞTIRDI

  • Özcan, İYİ Parti'nin kendisi ile eşbaşkanlık pazarlığı yaptığını, yollarının bu nedenle ayrıldığını söyledi. Meclis oturumunda konuşan Başkan Özcan konuşmasının devamında ise çok kritik sözler sarfetti. İYİ Parti'nin kendisiyle eş başkanlık pazarlığı yaptığını ilk kez dile getiren Özcan, "Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanlık sistemi bize göre değil. Bu HDP'ye göre bir sistem" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Başkan Özcan'ın 'eşbaşkanlık' sözlerine İYİ Parti cephesinden tepki geldi. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, "Ülke genelinde omuz omuza Millet İttifakı olarak sürdürülen siyasi bütünlük, ilimizde Tanju Özcan tarafından sanırım istenmemektedir. Kullandığı ifadelerden ve tutumdan böyle bir sonuç seziyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Meral Akşener'in hayatının her döneminde mücadele ettiği ve bizim parti olarak kesinlikle karşı olduğumuz hain PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin yönetim anlayışı ile yan yana düşündürecek bir siyasi yöntemi teklif ettiğimiz yönündeki iddia en hafif haliyle gaflete ve delalete düşmektir. Kimse bu hadde sahip değildir. Eşbaşkanlık benzetmesi Tanju Özcan'a yakışmamıştır, sözlerini geri alarak partimizden ve arkadaşlarımızdan özür dilemelidir" dedi.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tuma Çelik'in mesajları iddianameye girdi
14 Ocak 2021 08:28		 Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
14 Ocak 2021 08:19
Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Ocak 2021 02:26		 14 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Ocak 2021 00:01
'Kovidli hastadan ücret istendiği' iddiası yalanlandı
13 Ocak 2021 22:18		 'CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı'
13 Ocak 2021 21:52
Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü:
13 Ocak 2021 21:47		 ABB bünyesindeki çalışanların maaşları düşürüldü
13 Ocak 2021 21:26
Ümit Özdağ: Açıklamalarımın arkasında duruyorum
13 Ocak 2021 21:09		 Kılıçdaroğlu'nun 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' sözlerine tepki
13 Ocak 2021 21:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:25 - İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor09:24 - Ahmet Hakan 'Medya Oscar Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı09:18 - İstanbul Emniyeti'nde değişiklik09:17 - Karabibere irmik, sumağa kepek, toz bibere gıda boyası katıldığı iddiası09:13 - WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?09:10 - Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
09:06 - Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası09:06 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:03 - Avukat, öğretmen komşusunu şikayet etti: Beni komşumdan koruyun09:01 - Çocuğa yeni eşinin soyadı verilebilir mi?08:57 - Araç fiyatlarının artması, sigorta primlerini de etkiledi08:54 - 'Devletten alınan parayla devlet kurumlarını aşağılamaya izin veremeyiz'
08:49 - Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler08:46 - Cerraha ödül gibi ceza08:41 - Suç ortağı anne, cinayete onay vermiş08:30 - Türk Telekom'dan 5G hamlesi08:28 - Tuma Çelik'in mesajları iddianameye girdi
08:25 - Bitcoin şifresini unuttu, sadece 2 hakkı kaldı. 220 milyon dolarını kaybedebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
MEB'den yeni karne notu açıklaması
CHP'li Başkan, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var' demişti. 2 yıl hapisle yargılanıyor
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası
Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi
Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Prof. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak Şubat'ta rahatlayabiliriz
Türkiye'nin verileri Başkent'te dijital depoda saklanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 4
sözlükte yazarlık 1
galatasaray'ın oyuncu ayartmaktan ceza alması 10
maraş dondurması 3
özel mesajlarınızı göremeyiz,aramalarınızı duyamayız 2
evden çıkarken ütüyü kontrol etmek 3
bulutlanmak 1
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 2
üniversitelerin ne zaman açılacağı sorunsalı 3
gezegen ve yıldızların küre şeklinde olması 1
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam