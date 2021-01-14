Millet İttifak'ı mahalli idarelerde dağılıyor

Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı. Çanakkale Belediye Meclisi'nde CHP'li başkan ve İYİ Parti'li meclis üyesi arasında yaşanan tartışmanın bir benzeri de Bolu'da yaşandı. İYİ Parti'li Belediye Meclisi üyelerinden Mansur Şen, Hasan Hakan Alpaslan ve Suat Orhan, CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın Dağkent'te yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi için talep ettiği 130 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisine ret oyu kullandı. Bu duruma sinirlenen CHP'li Başkan, daha önce görevden aldığı İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mansur Şen'e "Yolları ayırmakta doğru yapmışız" dedi.

'EŞ BAŞKANLIK' KARIŞTIRDI

Özcan, İYİ Parti'nin kendisi ile eşbaşkanlık pazarlığı yaptığını, yollarının bu nedenle ayrıldığını söyledi. Meclis oturumunda konuşan Başkan Özcan konuşmasının devamında ise çok kritik sözler sarfetti. İYİ Parti'nin kendisiyle eş başkanlık pazarlığı yaptığını ilk kez dile getiren Özcan, "Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanlık sistemi bize göre değil. Bu HDP'ye göre bir sistem" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Başkan Özcan'ın 'eşbaşkanlık' sözlerine İYİ Parti cephesinden tepki geldi. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, "Ülke genelinde omuz omuza Millet İttifakı olarak sürdürülen siyasi bütünlük, ilimizde Tanju Özcan tarafından sanırım istenmemektedir. Kullandığı ifadelerden ve tutumdan böyle bir sonuç seziyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Meral Akşener'in hayatının her döneminde mücadele ettiği ve bizim parti olarak kesinlikle karşı olduğumuz hain PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin yönetim anlayışı ile yan yana düşündürecek bir siyasi yöntemi teklif ettiğimiz yönündeki iddia en hafif haliyle gaflete ve delalete düşmektir. Kimse bu hadde sahip değildir. Eşbaşkanlık benzetmesi Tanju Özcan'a yakışmamıştır, sözlerini geri alarak partimizden ve arkadaşlarımızdan özür dilemelidir" dedi.

Aybike Eroğlu