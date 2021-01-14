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Avukat, öğretmen komşusunu şikayet etti: Beni komşumdan koruyun

İstanbulda bir Avukat, öğretmen komşusunu şikayet etti: Beni komşumdan koruyun
 14 Ocak 2021 09:03
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Avukat, öğretmen komşusunu şikayet etti: Beni komşumdan koruyun

İSTANBUL Barosu'na kayıtlı avukat Yunus Başer (27), Şişli'deki evinde gürültü olmamasına rağmen alt katında oturan öğretmen Kubilay Y.'nin sürekli tavana bir cisimle vurarak kendisini rahatsız ettiği ve husursuzluk verdiği, kapılarına gelerek 'Yeter artık sizin yüzünüzden uyuyamıyoruz' diyerek bağırdığı, sokakta yolunu kestiği iddiasıyla şikayetçi oldu ve korunma talebinde bulundu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, taraflar arasında aile bağının olmaması, gönül ilişkisi kurma maksatlı tek taraflı ısrarı takibin de söz konusu olmadığı gerekçesiyle tedbir talebini reddetti. Avukat Yunus Başer, mahkemenin ret talebine itiraz etti. Ancak mahkeme, Başer'in itirazını da reddetti.
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