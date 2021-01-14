1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MS hastalarına umut olacak ilacı Türk bilim insanı geliştirdi

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Ayaz, Multiple Skleroz (MS) hastalığına karşı ilaç adayı geliştirdi. Ayaz, iki yıl boyunca yaptığı çalışmanın ardından ilacın fare deneylerinde hastalığı engellediğini gördüklerini söyledi.
 14 Ocak 2021 10:13
+Aa- Yazdır
MS hastalarına umut olacak ilacı Türk bilim insanı geliştirdi

Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkan MS hastalığının engellenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

MS hastalarına umut olacak ilaç adayını geliştiren Doç. Dr. Furkan Ayaz, 2 yıl boyunca yaptığı çalışmanın ardından ilacın fare deneylerinde hastalığı engellediğini gördüklerini söyledi.

  • Doç. Dr. Ayaz ve çalışmalara katkı sunan 2 akademisyen tarafından patenti alınan ilaç için Amerika'daki uluslararası firmanın 500 bin dolar bütçe desteği sağladığı belirtildi.

'ÇALIŞMALAR 2 YIL SÜRDÜ, DENEYLER OLUMLU SONUÇ VERDİ'

İnsan bağırsağında yer alan bir bakteriden elde edilen ekzopolisakkaritlerin MS hastalığını tamamen engellediğini gözlemledikten sonra ilaç adayı için çalışmalara başladıklarını belirten Doç. Dr. Ayaz, "Bu bakteri aynı zamanda bağırsakta iltihaplanmayı engelliyor. Biz de bundan yola çıkarak MS hastalığının tedavisinde kullanmak için işe koyulduk. 2 yıl süren çalışmanın ardından fare deneylerinde olumlu sonuç elde ettik. Deneylerimizde MS hastalığının ilerlemediğini gördük. Çünkü MS hastalığında merkezi sinir sistemini etkileyen iltihaplanma hastaların durumunun kötüleşmesine neden olmakta. MS hastalarında iltihaplanma bir artıyor bir azalıyor. Azalma olduğu zaman bu ilaç uygulandığında hastalığın tekrardan nüksetmesini engellemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'İLAÇ İNSANDA VAR OLAN BAKTERİDEN ELDE EDİLİYOR'

Patenti alınan ilaca Amerika'daki uluslararası ilaç firmasının 500 bin dolar bütçe desteği sağladığını belirten Doç. Dr. Ayaz,

"İlaç insanlarda var olan bir bakteriden elde ediliyor. Çalışmalar sonlandıktan sonra klinik denemelere geçileceğini ve ilaçla birlikte MS hastalarının yaşam standartlarını yükseltmeyi umut ediyoruz. Genetik olarak MS'e yatkınlığı olduğunu düşündüğümüz ailesel geçmişi olan hastalara bu ilaç önden verilerek engellenebilir. İlacın MS hastalığının engellenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Amerika'daki çalışma arkadaşlarım Barbara Osborne ve Katherine Knight ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın patentini geçen yıl aldık" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksim'de yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
14 Ocak 2021 11:40		 4 il için kar yağışı uyarısı
14 Ocak 2021 10:43
Doktora bıçakla saldıranı etkisiz hale getirmişti... 'Ayın polisi' seçildi
14 Ocak 2021 10:41		 İşte Türkiye'nin en genç pilotu
14 Ocak 2021 10:34
İndirimli ürünü alabilmek için reyonların üzerinden atladı
14 Ocak 2021 10:28		 Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
14 Ocak 2021 10:16
Karadeniz'de 'deli bal' tehlikesi
14 Ocak 2021 09:56		 Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor
14 Ocak 2021 09:44
Sivas-Tokat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
14 Ocak 2021 09:42		 Ahmet Hakan 'Medya Oscar Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
14 Ocak 2021 09:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:42 - Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı11:40 - Taksim'de yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı11:36 - 2021 ve 2022 yıllarında dışarıdan uzman erbaş alınmayacak11:28 - Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentine ulaştı11:24 - Koronavirüsle değişen hayat: Dijital dünyada örnek bir öğretmen11:17 - Tosun Paşa filmi gerçek oldu: Kız isteme kavgası
11:13 - Fitch Ratings Türkiye'de büyümenin hız kazanmasını bekliyor11:10 - e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu11:02 - KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı11:00 - Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak10:43 - 4 il için kar yağışı uyarısı10:42 - Gram altın 441 lira seviyelerinde
10:41 - Doktora bıçakla saldıranı etkisiz hale getirmişti... 'Ayın polisi' seçildi10:39 - 'Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli'10:38 - Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı10:36 - Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti10:34 - İşte Türkiye'nin en genç pilotu
10:28 - İndirimli ürünü alabilmek için reyonların üzerinden atladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası
CHP'li Başkan, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var' demişti. 2 yıl hapisle yargılanıyor
4 il için kar yağışı uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.01.2021 fenerbahce vs baskonia maçı 6
dzanan musa 1
içinden tren geçen pazar yeri 3
Eskimo 1
yeni konu 1
11.01.2021 adnan oktar'a 1075 yıl ceza verilmesi 4
whatsapp'ın geri adım atmayacağını yinelemesi 3
bulutlanmak 1
trafik kazası 1
eski penyeler 5
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam