Yavaş, 'Suç duyurusunda bulunurum' deyince, ilçe belediye başkanı ekipleri çekmek zorunda kaldı

Uzun bir süredir büyükşehirin ilçe belediyelerine hizmet veremediğini belirten ilçe belediye başkanları, sorumluluk alarak, büyükşehirin yapamadığı işleri yapıyordu. Ancak ABB Başkanı Mansur Yavaş Mecliste yaptığı açıklamayla, işlerin aksadığını kabul etti ama ekip kurarak bu işleri kendisinin yapacağını belirtti. Mansur Yavaş, "Benim işime karışmayın. Eğer Büyükşehir'in bir işini yaparsanız sizi, 'kamu zararı veriyor' diye şikayet ederim" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Yavaş'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Balcı, Yavaş'ın sözlerine yanıt verdi. Balcı, "Bu üslup sonrası Büyükşehir'in sorumluluğunda olan ve vatandaşımızın; daha temiz, düzenli ve sorunsuz bir çevrede yaşaması için bugüne kadar bizim yaptığımız çalışmalardan ekiplerimizi çekmek zorundayız. Yaşanacak olumsuzluklardan dolayı sorumluluk kabul etmediğimizi belirtiriz" dedi.