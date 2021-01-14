Bir ilçede daha koronavirüs sıfırlandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 vakalarının sıfırlandığı açıklandı.
|14 Ocak 2021 13:55
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 vakalarının sıfırlandığı açıklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dün hiç korona virüs vakası görülmedi. İlçede sevindiren haberi Kaymakam Deniz Pişkin açıkladı. Uzun bir aradan sonra Tosya'daki vaka sayısının dün sıfır olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Pişkin, "Salgınla mücadelede rehavete kapılmak bizi eski kötü günlerimize götürebilir. Tedbirlere ve kurallara sıkı sıkıya uymaya devam edelim. Biraz daha sabır" diye konuştu.
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