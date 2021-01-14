Tarihi kilisedeki mangal keyfi pes dedirtti
|14 Ocak 2021 15:27
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Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dağyanı Mahallesi'nde bulunan ve 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, yapılan kaçak kazılar nedeniyle harabeye dönen Germuş Kilisesi, bu kez, bir lokanta sahibinin mangal yapmasıyla gündeme geldi. Kebapçı, sosyal medyada farkındalık oluşturmak için kilise içine mangal kurdu. İçerisi harabeye dönen kilisede meşale eşliğinde mangal yakan kebapçı, bir süre yöreye özgü ciğer kebabını pişirip yanında bulunan kişilere ikram etti. Kilisede düzenlenen ve sosyal medyada paylaşılan mangal partisi, kısa sürede büyük tepki topladı.
MAHALLELİ TEPKİLİ
Dağyanı Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, kilisede mangal partisi yapan kişilere tepki gösterdi. Kilisenin kazma kürek ve iş makineleriyle kaçak kazı yapanlarca harabeye çevrildiğini söyleyen mahalleli, tarihi yapının restore edilmesini istedi.
Mahallede oturan Übeyit İnci, "Biz defineciler yüzünden perişan olmuşuz. Defineciler genelde gece saatlerinde kazıya geliyor. Biz kendi çabalarımızla bu kültürel mirası koruyoruz. Define arayanlar burayı maalesef harabeye çevirdi. Şimdi ise alkol almak isteyenler, kebap yamak isteyenler buraya geliyor. Kilise yerleşim alanlarının uzağında olduğu için pek göremiyoruz. Definecilerin ve farklı amaçla gelenlerin engellenerek kilisenin restore edilmesini istiyoruz" diye konuştu.
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