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Bakan Koca uyardı: Sırası gelen aşısını olsun

Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı."
 14 Ocak 2021 19:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısı olmasının ardından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı olması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Çok zor bir süreç yaşadık, kaybettiklerimiz oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarımızın da bu konuda hem fikir olduğu bir konu. Bu nedenle vatandaşlarımızın, sırası geldikçe, gönüllü olarak, ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Bu noktada herkes sırasıyla, özellikle bekleyerek; sistemde biz bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşının yapıldığını göstermiş olduk" diye konuştu.

"Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum"

Türkiye'nin aşılamada çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını, anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında da gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun. Bu noktada özellikle aşı sırası geldiğinde, ihmal etmeden yaptırması son derece önemli, çünkü sırasını bir belli risk grubuna göre planlamış olduk. O sırası geçtikten sonra, ancak diğer grup bittiğinde sırası gelmiş olacak. O yüzden vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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