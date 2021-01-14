MHP eski Milletvekili Ahrazoğlu koronavirüse yenik düştü
|14 Ocak 2021 20:18
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MHP'nin 26. Dönem Hatay Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu korona virüs tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.
Eski Vekil Ahrazoğlu, bir süre Hatay Kırıkhan'da yakalanmış olduğu Covid-19 virüsü tedavisi görürken, durumunun ağırlaşması üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Ankara'ya sevk edildi. Ahrazoğlu'nun bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, 10 Mart 1955'te Hatay Kırıkhan'da doğdu, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi, Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.
Ahrazoğlu, Almanya'da dil ve endüstriyel kalibrasyon konusunda PTB'de (Physikalisch-Tecnische Bundesanstalt/Münih) eğitim aldı. Kalite güvence ve yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, yönetim psikolojisi ve halkla ilişkiler, eğitimcilerin eğitimi, yönetici geliştirme, tetkik-baş tetkik görevlisi eğitimlerini aldı. TSE Makine ve Malzeme Laboratuvarı Müdürü, Bursa Bölge Müdür Vekili ve Mersin Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Ahrazoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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