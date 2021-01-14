FETÖ'den gözaltına alınan 8 öğretmen itirafçı oldu
|14 Ocak 2021 20:58
|+Aa- Yazdır
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele daire başkanlıkları tarafından FETÖ'nün "mahrem öğretmen yapılanması"na yönelik Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de düzenlen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 8'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon
Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 gün önce, ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş bir eski öğretmen, daha önce özel okullarda öğretmenlik yapmış 3 kişinin aralarında olduğu 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden 9'u yakalanmış, adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
14 Ocak 2021 18:56
|Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz'a PKK üyeliğinden iddianame
14 Ocak 2021 18:30
|Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 4 kadın şüpheli daha serbest
14 Ocak 2021 17:32
|Firari FETÖ üyesi karı koca yakalandı
14 Ocak 2021 16:04
|Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kar uyarısı
14 Ocak 2021 12:54
|Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
14 Ocak 2021 12:51
|Savcı, FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında mütalaasını sundu
14 Ocak 2021 12:15
|Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
14 Ocak 2021 12:03
|FETÖ'nün sözde sıkıyönetim listesindeki eski askeri hakime hapis cezası
14 Ocak 2021 10:26
|Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
14 Ocak 2021 10:21