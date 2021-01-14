Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.
|14 Ocak 2021 23:10
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.
Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.
Kumar oynayarak COVID-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 40 kişiye 126 bin lira ceza uygulandı.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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