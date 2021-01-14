Barajda su seviyesi düştü, arkeolojik alanlar ortaya çıktı
Gaziantep'te Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düştü, bölgedeki arkeolojik alanlar yeniden gün yüzüne çıktı.
|14 Ocak 2021 23:11
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Mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesinde düşüş yaşandı.
Baraj suyunun çekilmesiyle, 1977 yılında su altında kalan Hamamlar Höyüğü de ortaya çıktı.
Bölgedeki Taşlıgeçit Arkeolojik Parkı'nda bulunan arkeolojik alanlar görünür hale geldi.
"Yaz aylarında yeniden su altında kalıyor"
Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, kış aylarında sular azalınca arkeolojik alanların görülebildiğini söyleyerek, "Yaz aylarında barajın dolmasıyla bölge yeniden su altında kalıyor" dedi.
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