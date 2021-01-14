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Yabancıya konut satışında son yılların rekor rakamı

COVID-19 salgınına rağmen geçen yıl yabancılara 40 binin üzerinde konut satışı yapılması sektör temsilcilerinin beklentilerini karşıladı.
 14 Ocak 2021 23:14
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Yabancıya konut satışında son yılların rekor rakamı

Salgının dünya genelinde etkisini göstermesi ve kısıtlamalar nedeniyle yabancılara konut satışı, geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 azalarak 19 bin 952'den 14 bin 262'ye geriledi.

Yabancılara konut satışı yüzde 4 arttı

Haziran ayı itibarıyla normalleşme adımlarının atılması, kısıtlamaların kaldırılması ve ekonomik teşvik paketlerinin etkisini göstermesiyle gayrimenkul sektöründe de haraketlilik yaşanmaya başladı.

2020'nin ikinci yarısında yabancılara konut satışı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 25 bin 531'den 26 bin 550'ye yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısındaki sert düşüşlere karşın yılın tamamında satışlar 40 binin üzerine çıkarak sektör temsilcilerinin beklentilerini karşıladı. Yabancılara konut satışı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi.

Satılan her 2 konuttan biri İstanbul'da

Yabancıların konut satın alırken il tercihi İstanbul oldu. Geçen yıl yabancılar, İstanbul'dan 19 bin 175 konut satın alırken, bu sayı yabancılara satılan konutların yüzde 47'sine denk geldi.

İstanbul'u, 7 bin 735 konutla Antalya, 2 bin 746 konutla Ankara, 1.340 konutla Bursa ve 1.321 konutla Yalova takip etti.

Türkiye'de en fazla konut alanlar, 7 bin 189 adetle İranlılar oldu. İranlıları, 6 bin 674 konutla Iraklılar, 3 bin 78 konutla Ruslar, 1.929 konutla Afganlar ve 1.171 konutla Kazaklar izledi.

"Bu yıl 50 bin adet bandını geçeceğiz"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya konut satışlarında geçen yıl yüzde 10,3'lük düşüş yaşandığını belirterek, salgının getirdiği tüm kısıtlamalara ve yasaklara rağmen düşüşün sınırlı olduğunu söyledi.

Akbal, "Salgınla ortaya çıkan uluslararası gayrimenkul yatırımlarında İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi rakip pazarlarda yüzde 50-80 arasında değişen daralmayı hesaba katacak olursak yaşadığımız yüzde 10'luk küçülme aslında pozitif yönde bir ayrışmayı ifade ediyor ve biz bu nedenle rakamı küçülme olarak görmüyoruz. Bu yıl uluslararası gayrimenkul yatırımlarında 50 bin adet bandını geçmeyi ve 7,5-8 milyar dolarlık bir döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Geçen yıl Çin ve Rusya'nın yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan gibi Türkiye coğrafyasına yakın olan kardeş ülkelerden talepte de artış görüldüğünü vurgulayan Akbal, Suudi Arabistan'da da yeniden artış beklediklerini anlattı.

Dijitalleşmeyi başaran firmalar kazançlı çıktı

Ömer Faruk Akbal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle yabancıya mülk edinme rehberi hazırladıklarını belirterek, yabancı yatırımcıların daha da bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Dijitalleşmeyi başarıp proaktif çözümler sunan firmaların 2020'de kazançlı çıktığını anlatan Akbal, şöyle konuştu:

"2021'de bu eğilimin daha da ilerlemesi kaçınılmaz. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmeden de konut satın alabilmesini kolaylaştırmak yönünde atılacak adımlar var. Sadece özel sektörün dijitalleşmesi yetmez, kamu kuruluşlarının da bu yönde ilerlemesini temenni ediyoruz."

Yeni pazarlar keşfediliyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da turizmde kaybedilen döviz girdisini kapatmasa da yabancıya satışla birlikte ülkeye gelen dövizin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Hükümetin 2021 reform takvimiyle birlikte yabancıya satışta Avrupa pazarında az da olsa hareketlenme görülebileceğini söyleyen Elmas, "Asya'dan Çinlilerin yoğun ilgisi söz konusu. Bununla birlikte Pakistan ve Hindistan gibi yeni pazarlardan da talep görmeye başladık. 2021, bu talebin büyümesiyle yabancıya satışta müşteri çeşitlenmesi, yeni pazarların keşfedileceği ve faaliyet göstereceğimiz bir yıl olacak" dedi.

"Gayrimenkul yatırımıyla 9 bin yabancı Türk vatandaşlığı aldı"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Türkiye'nin sunduğu vatandaşlık hakkı gibi teşviklerin yanına geçen yıl salgınla mücadeledeki başarının da eklendiğini, bu durumun yabancı yatırımcıyı cezbettiğini vurguladı.

Bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşının Türkiye'den gayrimenkul aldığını belirten Özgün, "Ayrıca 105 farklı ülkeden 9 bin 469 kişi, 43 farklı ilden taşınmaz edinerek Türk vatandaşlığına geçti" dedi.

Türkiye'nin, yabancıya gayrimenkul satışında hayata geçirilecek kolaylıklar ve teşviklerle alacağı çok yol olduğunu aktaran Özgün, şöyle konuştu:

"Yıllık bazda 100 bin adet rakamları hayal değil. Ülkemizde Asya, Güney Amerika, Afrika gibi yeni pazarlardan ilgi artışı söz konusu. Bu yıl 50 bin adetlik satış rakamına ulaşabiliriz. Öte yandan, firmalara uluslararası tanıtım organizasyonlarına katılım için verilecek destek ve teşvikler, hem satış rakamı hem de döviz girdisinin artırılması adına çok önemli."
Anadolu Ajansı
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