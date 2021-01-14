FAST sisteminde limit yükseliyor
|14 Ocak 2021 23:15
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Anlık ödeme uygulaması FAST Sistemi, 8 Ocak'ta 20 bankada uygulamaya girdi.
FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli başlatıldı.
Yeni ödeme sistemi FAST'ta limitler yükseltiliyor. Günlük para transferinde limit, 14 Ocak'ta 250 TL, 21 Ocak'ta 500 TL olacak. Sistem 28 Ocak'tan itibaren ise bin TL limitli hizmet verecek.
25 saniyede zaman aşımına uğruyor
FAST ile gerçekleşen para transferleri 2-3 saniyede gerçekleşiyor. İşlem 25 saniyede zaman aşımına uğruyor.
Kolay Adresleme Sistemi ile banka müşterisi kişi ya da kurum, cep telefonunu, kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-posta bilgilerinden birini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştirecek.
Alternatif ödeme yöntemi olacak
Para transferlerinde IBAN numarası yerine karşı tarafın telefon numarası, kimlik numarası ya da e-posta adresini girerek para gönderebilecek. Adresleme tek bir hesap için yapılabilecek.
FAST, aynı zamanda alternatif bir ödeme yöntemi olarak da kullanılabilecek. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla alışverişlerde bu sistem ile ödeme yapılabilecek
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