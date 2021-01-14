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FAST sisteminde limit yükseliyor

7 gün 24 saat para transferi yapmaya imkan sağlayan FAST Sistemi, 8 Ocak'ta kullanıma açıldı. 50 lira ile başlayan uygulamanın limiti, yarından itibaren 250 lira olacak. Limit 21 Ocak'ta 500 liraya, 28 Ocak'ta ise limit bin liraya yükseltilecek.
 14 Ocak 2021 23:15
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FAST sisteminde limit yükseliyor

Anlık ödeme uygulaması FAST Sistemi, 8 Ocak'ta 20 bankada uygulamaya girdi.

FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli başlatıldı.

Yeni ödeme sistemi FAST'ta limitler yükseltiliyor. Günlük para transferinde limit, 14 Ocak'ta 250 TL, 21 Ocak'ta 500 TL olacak. Sistem 28 Ocak'tan itibaren ise bin TL limitli hizmet verecek.

25 saniyede zaman aşımına uğruyor

FAST ile gerçekleşen para transferleri 2-3 saniyede gerçekleşiyor. İşlem 25 saniyede zaman aşımına uğruyor.

Kolay Adresleme Sistemi ile banka müşterisi kişi ya da kurum, cep telefonunu, kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-posta bilgilerinden birini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştirecek.

Alternatif ödeme yöntemi olacak

Para transferlerinde IBAN numarası yerine karşı tarafın telefon numarası, kimlik numarası ya da e-posta adresini girerek para gönderebilecek. Adresleme tek bir hesap için yapılabilecek.

FAST, aynı zamanda alternatif bir ödeme yöntemi olarak da kullanılabilecek. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla alışverişlerde bu sistem ile ödeme yapılabilecek

TRT
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