Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
|14 Ocak 2021 23:40
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 22 yaşındaki Çağlayan Adil Cansu, sokak hayvanlarını beslediği sırada yan binadaki kişilerin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.
Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Çağlayan Adil Aksu, bir süre önce evinin önündeki sokak hayvanlarını beslemeye başladı.
Sabah saatlerinde de soğuk havadan kaynaklı aracın motor kısmına giren kedileri çıkartan Çağlayan Adil Cansu, kediler için bahçesindeki kaba süt koydu.
Ancak kediler yandaki bahçeye kaçınca üniversiteli genç de süt koyduğu kabı, yandaki bahçenin duvarına taşıdı.
Bu sırada yan binada oturan kimliği öğrenilemeyen bir kişi duruma tepki göstererek, süt dolu kabı yere atıp, Çağlayan Adil Cansu'ya tepki gösterince tartışma çıktı.
Tartışma esnasında bir kişinin eline sopa alarak Çağlayan Adil Cansu'ya doğru yürüdüğü ve üzerine tükürdüğü ifade edildi.
Ayrıca, genç bir kadının ise önce ayağındaki terliği üniversiteliye doğru fırlattığı ardından da duvardan atlayarak üzerine doğru koştuğu bilgileri yer aldı.
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