Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
Milli Savunma Bakanlığı hakim albay Cihan Osman Çelik ile Hava Hakim Üsteğmen Doğan Turan'ın ihraç edilmesine karar verdi.
|15 Ocak 2021 00:25
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Milli Savunma Bakanlığı hakim albay Cihan Osman Çelik ile Hava Hakim Üsteğmen Doğan Turan'ın ihraç edilmesine karar verdi. Karar 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
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