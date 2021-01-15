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Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti

Milli Savunma Bakanlığı hakim albay Cihan Osman Çelik ile Hava Hakim Üsteğmen Doğan Turan'ın ihraç edilmesine karar verdi.
 15 Ocak 2021 00:25
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Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti

Milli Savunma Bakanlığı hakim albay Cihan Osman Çelik ile Hava Hakim Üsteğmen Doğan Turan'ın ihraç edilmesine karar verdi. Karar 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.
Memurlar.Net
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