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Erdoğan: Sağlık personelinin gayreti nezdimizde karşılıksız kalmayacak

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hastane ayrılışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır" ifadesini kullandı.
 15 Ocak 2021 00:58
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Erdoğan: Sağlık personelinin gayreti nezdimizde karşılıksız kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı olduğu Ankara Şehir Hastanesinden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kampanyanın nerelerde ve nasıl sürdürüleceğini Sağlık Bakanlığının belirlediğini ifade eden Erdoğan, bu sürecin dün itibarıyla başladığını ve yoğun bir şekilde devam etiğini dile getirdi.

Bu süreçte vefat edenlere Allah'tan rahmet, hasta yatanlara şifa dileyen Erdoğan, "Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

"256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk günkü aşılamaya ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Yani bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Zaten bir aşı için de belirlediğiniz süreç bayağı düşük, bayağı seri oluyor demek ki..." karşılığını verdi.

Memurlar.Net
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