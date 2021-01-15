Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
|15 Ocak 2021 01:00
|+Aa- Yazdır
Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Erzurum'da kar yağışı akşam etkili oldu. Yağış yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.
Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Covid-19 aşısı olanlar yan etkilerle karşılaşırsa ne yapacak?
14 Ocak 2021 23:47
|Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
14 Ocak 2021 23:10
|Görev sırasında rahatsızlanan kurmay yarbay şehit oldu
14 Ocak 2021 22:12
|Kovid-19 geçirenlere 'kardiyolojik kontrol' uyarısı
14 Ocak 2021 21:30
|Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
14 Ocak 2021 20:34
|Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri
14 Ocak 2021 20:29
|MHP eski Milletvekili Ahrazoğlu koronavirüse yenik düştü
14 Ocak 2021 20:18
|Devlet desteğiyle dikilen lavantalar geçim kaynağı oldu
14 Ocak 2021 19:41
|İl Sağlık Müdürü: Merdiven çıkmakta halen zorlanıyorum
14 Ocak 2021 19:40
|Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu
14 Ocak 2021 19:39