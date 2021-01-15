1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı'ndan kaçak yapıyı kurtarmak için önerge

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kaçak villasını kurtarmak için belediye meclisine önerge verdiği ortaya çıktı.
 15 Ocak 2021 07:02
+Aa- Yazdır
Belediye Başkanı'ndan kaçak yapıyı kurtarmak için önerge

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: 8 Ocak tarihli önergede, Yukarı Söğütönü köyü yerleşik alanının Büyükerşen ailesinin villasını kapsayacak şekilde genişletilmesi isteniyor. Teklife tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "148 metrekarelik ev prefabrik değil. Ayrıca prefabrik olması izinsiz olmasını meşrulaştırıyorsa, neden imar affına müracaat edip yapı kayıt belgesi alma gereği duydunuz?" dedi.

Eşi Seyhan Büyükerşen adına kayıtlı 2019'da dikilen kaçak villaya, yalan beyanla 2017'de yapılmış gibi gösterip yapı kayıt belgesi alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belgesi iptal edilince zora düşte. Uydu kayıtlarını inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villanın 2017'de değil, 2019'da yapıldığını tespit etmiş ve yapı kayıt belgesi iptal edildikten sonra konu yargıya taşınmıştı. Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından yıkım işlemi beklenirken; Büyükerşen ve CHP grubunun Tepebaşı'na bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi'ndeki tarım arazisi üzerindeki kaçak villayı kurtarmak için Belediye Meclisi'ne düzenleme sunduğu ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunduğu 8 Ocak 2021 tarihli önerge ile Yukarısöğütönü köyü yerleşik alanının Büyükerşen ailesinin kaçak villasını kapsayacak şekilde genişletilmesi teklif edildi. Eğer teklif kabul edilirse Büyükerşen'in tarım arazisi üzerindeki kaçak villası özel bir düzenleme ile kurtarılmış olacak.

Teklif kabul edilirse Büyükerşen'in tarım arazisi üzerindeki kaçak villası özel bir düzenleme ile kurtarılmış olacak.

MEŞRU İSE NEDEN BELGE ALDIN?

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Büyükşehir Meclisi'ne sunulan teklife tepki gösterdi. Yılmaz Büyükerşen'in "Villa değil, prefabrik yapı" savunmasını eleştiren Çalışkan, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu 148 metrekarelik ev öncelikle prefabrik değildir. Burası 148 m2, altında adam gibi betonu atılmış, 4 dönüm araziye yapılmış bir binadır. Eğer prefabrik olması izinsiz olmasını meşrulaştırıyorsa, neden imar affına müracaat edip yapı kayıt belgesi alma gereği duydunuz?" diye sordu.

Yeni Şafak'ın gündeme getirmesiyle tasarıyı beklemeye aldıklarını kaydeden Çalışkan, "Bu ayki meclis toplantılarında görüşmeme kararı alsalar bile, belediye başkanının 148 m2 villasının hukuka uygun olmadığı açıktır. İlçe belediyesinin bu kaçak yapıyı yıkması gerekmektedir. Eğer villanız hukuki ise Ocak ayı meclis toplantısında büyükşehirin Yukarısöğütönü köy yerleşik alanının sınırlarını genişletmek için neden teklif sundunuz? Büyükerşen kendi işini kendisi çözmek adına, Belediye Meclisi'ni kullanmaktadır" dedi.

Vatandaşların evi önündeki kümese bile karışan CHP'li belediyelerin sıra kendi kaçak villasına gelince ne yapacağını takip edeceklerini kaydeden Zihni Çalışkan, "Tepebaşı Belediyesi bu villanın kaçak olduğunu tespit etmiş midir? Ceza kesmiş midir? Encümende yıkım kararı almış mıdır? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Belediye Meclisi'ni kendi menfaati için kullanmasına asla izin vermeyeceğiz! İmar planlarını yapmak ve kaçak yapılaşma ile mücadele etmekle görevli olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı özür dileyip istifa etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zeytinyağında hileye dikkat
15 Ocak 2021 08:36		 Aşı vurulan sağlık çalışanları kendini şanslı hissediyor
15 Ocak 2021 08:33
Alman aşısına Maraş dondurması
15 Ocak 2021 08:16		 İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
15 Ocak 2021 07:28
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Ocak 2021 06:30		 Mutasyonun ilk görüldüğü ülke felaketi yaşıyor
15 Ocak 2021 05:29
Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
15 Ocak 2021 01:00		 Covid-19 aşısı olanlar yan etkilerle karşılaşırsa ne yapacak?
14 Ocak 2021 23:47
Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
14 Ocak 2021 23:10		 Görev sırasında rahatsızlanan kurmay yarbay şehit oldu
14 Ocak 2021 22:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:33 - Aşı vurulan sağlık çalışanları kendini şanslı hissediyor08:30 - Fuhuş tuzağına 34.5 yıl hapis istemi08:27 - Eylül Yağlıdere cinayetinde anneye verilen cezaya itiraz08:16 - Alman aşısına Maraş dondurması08:15 - Devlet 'Önce istihdam' dedi08:07 - Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
07:59 - Ankara'da ilginç olay: Önce çalıp sonra yaktılar!07:58 - 8 ilde Bylock operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı07:50 - Bursa'da aile içi şiddet: Ben yaparım beni tanıyan tanır07:45 - Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor07:30 - BAE ile yeniden masaya oturuyoruz07:28 - İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
07:15 - İttifak barajına sıcak bakılıyor07:02 - Belediye Başkanı'ndan kaçak yapıyı kurtarmak için önerge06:50 - Cezayı duyan site kapatıyor06:40 - ABD'de iç savaş endişesi06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:15 - Kredi faizleri büyümeye engel
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
KVKK'dan önemli karar: SMS veya mail onayı alınmalı
Erdoğan: Sağlık personelinin gayreti nezdimizde karşılıksız kalmayacak
Memnu hakların iadesi kararı alan 'silah taşıma ruhsatı' alabilir mi?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Macaristan: AB bizi aşı vermiyor, Çin'den alacağız
İttifak barajına sıcak bakılıyor
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Mutasyonun ilk görüldüğü ülke felaketi yaşıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şikayet et butonu 1
17.01.2021 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
bazı esprilerden hoşlanılmasa da gülme nezaketi 1
meyveli yoğurt 1
çocuklarda takviye vitamin kullanmak 2
yordam 1
güvenmek mi? 3
masumlar apartmanı 1
kırmızı yengeç yolu 1
Stefan Zweig okurları 1
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam