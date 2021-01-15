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ABD'de iç savaş endişesi

ABD, Kongre baskınından sonra hızla bir çatışma ortamına doğru savruldu. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi ile Adalet ve İç Güvenlik Kurumu'nun hazırladığı ortak bültende "Irk savaşı başlatmayı hedefleyen aşırılıkçılar, çatışmayı tetikleyecek veya istikrarsızlaştıracak saldırılar düzenleyebilir" ifadeleri yer aldı. Emniyet yetkililerince, federal kurumlar ve kongre üyelerinin evleri ile işyerlerine saldırı olabileceği uyarısı da yapıldı. FBI da hafta başında 50 eyalette silahlı eylem istihbaratı aldığını duyurmuştu.
 15 Ocak 2021 06:40
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ABD'de iç savaş endişesi

ABD'de kritik başkanlık yemin törenine günler kala, Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) ülke çapındaki tüm polis gücüne aşırılıkçı faaliyetlere yönelik yüksek alarm durumunda olmaları konusunda uyarı gitti. FBI hafta başında, ülkedeki 50 eyalette silahlı eylem istihbaratı alındığını bildirmişti. ABD federal hükümetinin yemin tören öncesi yayınladığı potansiyel iç savaş uyarısı taşıyan ortak istihbarat bülteniyle, ülkedeki emniyet yetkililerinden karşılaştıkları her türlü tehdide ilişkin istihbarat paylaşımında bulunmaları istendi. ABD çapındaki emniyet yetkilileri ile yapılan toplantıya FBI Direktörü Christopher Wray ile İç Güvenlik Bakanlığı müsteşarı Kenneth Cuccinelli'nin katıldığı belirtildi.

EYALET BAŞKENTLERİNE SALDIRI

  • New York Times'ın haberine göre Wray ve Cuccinelli, emniyet yetkililerine eyalet başkentlerine, federal kurumlara, Kongre üyelerinin evlerine ve işyerlerini hedef alan saldırıların gerçekleşebileceği uyarısında bulundu. Uyarıda herhangi bir özel güvenlik tehdidinden bahsedilmezken, en küçük tehdit işaretinin dahi dikkate alınması istendi.

IRK SAVAŞI BAŞLATMAK İSTİYORLAR

Öte yandan federal makamlar, geçen hafta yaşanan kanlı Kongre baskınının "şiddet eylemlerini tetikleyebileceğine" yönelik ortak bir istihbarat bülteni yayınladı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi ve Adalet ve İç Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan ortak bültende, "Bir ırk savaşı başlatmayı hedefleyen aşırılıkçılar, Kongre baskını sonrasında yaşananları kullanarak, 'ABD'de bir çatışmayı tetikleyecek veya istikrarsızlaştıracak saldırılar düzenleyebilir." uyarısında bulunuldu.

  • ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kaldı. Başkentte tören öncesi alarm seviyesi en yükse seviyeye getirildi. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar 16-23 Ocak tarihleri arasında tamamen trafiğe kapatılacak.

Kilit öneme sahip cadde ve sokaklar beton bariyer ile araç geçişine engelleniyor. Beyaz Saray ve Kongre çevresine sadece basın ve bölgede çalışanlarının girmesine izin veriliyor. 20 Ocak'ta Kongre önünde yapılacak törende bazı grupların silahlı eylemler düzenleyebileceği ve karşıt grupların çatışabileceği endişeleri nedeniyle başkent Washington'da yerel ve federal güvenlik güçleri, üst düzey alarma geçirildi. Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, Kongre ve çevresinde konuşlandırıldı. Yemin törenine kadar ülkenin başkentine 20 bin askerin konuşlanacağı belirtildi.

Sennur Yassıkaya

Yeni Şafak
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