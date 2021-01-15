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Cezayı duyan site kapatıyor

Akademisyenlere 2 bin liradan 20 bin liraya kadar değişen fiyatlarla tez yazıp ödev hazırlayan internet siteleri hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kamu davaları açmaya başladı
 15 Ocak 2021 06:50
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Cezayı duyan site kapatıyor

Türkiye'de bu yolla yılda 160 milyon lira "haksız kazanç kapısı" oluşturan en az 520 şirket olduğu tahmin ediliyor. Bu suçu işleyenlere "nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım"dan 1 ve 10 yıl arasında hapis cezası var.

YÖK'ün bu yerinde kararı sonrası internet üzerinden tez yazan şirketler cezayı duyunca teker teker kapanmaya başladı. Şu ana kadar en az 30 siteye ulaşılamıyor. Erişimde ya hata veriyor ya da "geçici olarak bakıma alınmıştır" uyarısı karşımıza çıkıyor.

Şirketler 'sahtekarlığı' pazarladıkları sosyal medya hesaplarını da kapatmaya başladı. İnternet üzerinden para karşılığı ödev yapan sitelerde de durum farksız... 'Hizmet' verdikleri kanalları kapatanların sayısı oldukça fazla...

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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