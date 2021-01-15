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İttifak barajına sıcak bakılıyor

Bahçeli'nin seçim barajının makul düzeye indirilmesi ve ittifak halinde de barajın korunması teklifine AK Parti yönetimi de sıcak bakıyor.
 15 Ocak 2021 07:15
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İttifak barajına sıcak bakılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden gündeme getirdiği siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapılması teklifi, AK Parti yönetimi tarafından değerlendirmeye alındı. Bahçeli; önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında bazı adımların atılması, seçim mevzuatı, siyasi partiler yasası ve meslek örgütlerinin yeniden yapılandırılması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını tavsiye etmişti.

KADEMELİ BARAJ GÜNDEMDE

Edinilen bilgilere göre, Bahçeli'nin seçim barajının makul düzeye indirilmesi ve ittifak halinde de barajın korunması önerisine AK Parti yönetimi de sıcak bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de tartışma konusu olan genel yüzde 10'luk seçim barajının indirilmesine itiraz etmişti. Ancak, son yapılan değerlendirmelerde barajın yüzde 5 veya 7'ye çekilmesi ve bu barajın partilerin ittifak yapması halinde de geçerli olmasına itiraz etmediği belirtiliyor. Bu sisteme göre ittifaka giren her parti ülke barajı kadar oy alırsa, milletvekili çıkaracak. Yani ittifak yapsa bile partiler ayrı ayrı ülke barajını aşmak zorunda olacak. Tartışmaya açılan bir başka formül ise seçim barajının kademeli olarak artırılması. Bu formüle göre, ittifak yapan parti sayısı arttıkça, baraj da artıyor. Örneğin, ülke barajının yüzde 7 olması durumunda, iki parti ittifak yaparsa yüzde 10, üç parti ittifak yaparsa yüzde 12, dört parti ittifak yaparsa o ittifakın yüzde 15 seçim barajını aşması zorunlu olacak. Bu formüllerin hangisinin hayata geçeceğine AK Parti ve MHP kurmaylarının yapacağı ortak çalışmalar sırasında karar verilecek.

AK Parti'nin yaz döneminde yaptığı çalışmada daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde tartışmalar yapılmıştı. Ancak yapılan değerlendirmelerden sonra Bahçeli'nin önceki günkü önerileri arasında yer alan, dar veya daraltılmış seçim sistemi yerine, illerin çıkaracağı milletvekili sayısına göre belirlenen seçim çevresi sayısının artırılması formülü ön plana çıktı. AK Parti önceki çalışmasında 18'den fazla milletvekili çıkartan illerin onar milletvekili olacak şekilde seçim bölgelerine ayrılmasını gündeme getirmişti.

SİYASİ ETİK KOMİSYONU

Bahçeli'nin Siyasi Etik Kanunu çıkarılması önerisine yönelik ise AK Parti kaynakları, bu konuda daha önce bir çalışma yapıldığını, Meclis'te etik komisyonu kurulmasının doğru olacağı görüşünde olduklarını dile getirdi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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