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BAE ile yeniden masaya oturuyoruz

Suudi Arabistan ve BAE'den Türkiye'ye gelen olumlu mesajlar, bölgede yeni dönemin ilk sinyallerini verdi.
 15 Ocak 2021 07:30
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BAE ile yeniden masaya oturuyoruz

Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde, Suudi Arabistan ve BAE'nin yaklaşık 3,5 yıldır Katar'a uyguladığı ablukanın son bulmasının ardından Körfez'de yeni döneme girildi. Son günlerde Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar veren Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de eklendi. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün cephelerde Türkiye aleyhtarı tutum takınan BAE'den üst üste sürpriz normalleşme mesajları geldi. Daha önce Türkiye ve BAE arasındaki ticareti vurgulayan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, geçtiğimiz günlerde bu defa da Türkiye ile ilişkileri karşılıklı egemenliğe saygı çerçevesinde normalleştirmek istediklerini açıklamıştı.

VİZEDE ZORLUK BİTTİ

BAE'nin normalleşme mesajları Ankara'da olumlu karşılandı. Üst düzey bir diplomatik kaynak, "Son zamanlarda olumlu haberler geliyor. Abu Dabi ile temas halindeyiz, yeni büyükelçi tayin ettik" ifadeleri kullandı. Daha önce BAE'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize konusunda zorluklar çıkardığını ve iş adamlarına çeşitli sınırlamalar uyguladığını belirten kaynak, söz konusu zorlayıcı uygulamaların son zamanda normale döndüğü aktardı.

RİYAD'LA ADIMLAR ATILDI

Bir süredir çeşitli meseleler üzerinden Türkiye'ye yönelik agresif bir siyaset yürüten Suudi Arabistan da önümüzdeki dönemde Ankara'yla yakınlaşma politikası izleyeceğinin sinyallerini verdi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz es-Suud, 21 Kasım'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bu görüşmeden bir gün sonra da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz'in kasım ayındaki telefon konuşmasını İslam İş Birliği Teşkilatının Nijer'de yapılan toplantısında her iki ülkenin dışişleri bakanlar tarafından yapılan ılımlı açıklamalar izlemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Güçlü bir Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığı yalnızca ülkelerimiz için değil, bütün bölgemiz için yararlı olacak'' ifadelerini kullanmıştı.

BAE-İSRAİL VİZE MUAFİYETİ ONAYLANDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre BAE Dışişleri Bakanlığı vize muafiyetine dair anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu. Anlaşma 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek ve İsrail vatandaşları vizesiz bir şekilde BAE'ye gitmeye başlayacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu. BAE'nin İsrail ile normalleşme kararı alması sonrası, iki ülke vatandaşları vize ile seyahat edebiliyordu.

Selçuk Böke

Türkiye
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