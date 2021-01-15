Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor

Gazetemize konuşan Ünal, şunları söyledi: Salgının başladığı ilk günden bu yana büyük fedakarlık ve gayretle görevlerini yerine getiriyorlar. Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon-izolasyon ekipleri, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) gibi merkezlerin çalışmasında din görevlileri de ilk günden beri birlikte hizmet veriyor. Bizler de bulaşma riskiyle devamlı karşı karşıyayız.

Yüzlerce din görevlimiz hastalığa yakalandı. Bazıları hastalığı hafif atlatırken bazıları çok sıkıntılı günlerden geçti. Virüs sebebiyle 50'den fazla din görevlisi de vefat etti. Cami, mescit gibi kalabalık ortamlarda bulunmamız, cenaze namazları gibi bulaşma riski yüksek yerlerde görev yapmamız sebebiyle aşılamada öncelikli meslekler arasında olmamız gerekiyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş