1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (TÜRK DİYANET VAKIF-SEN) Genel Başkanı Nuri Ünal, din görevlileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının aşı programına dahil edilmesini istedi.
 15 Ocak 2021 07:45
+Aa- Yazdır
Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor

Gazetemize konuşan Ünal, şunları söyledi: Salgının başladığı ilk günden bu yana büyük fedakarlık ve gayretle görevlerini yerine getiriyorlar. Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon-izolasyon ekipleri, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) gibi merkezlerin çalışmasında din görevlileri de ilk günden beri birlikte hizmet veriyor. Bizler de bulaşma riskiyle devamlı karşı karşıyayız.

Yüzlerce din görevlimiz hastalığa yakalandı. Bazıları hastalığı hafif atlatırken bazıları çok sıkıntılı günlerden geçti. Virüs sebebiyle 50'den fazla din görevlisi de vefat etti. Cami, mescit gibi kalabalık ortamlarda bulunmamız, cenaze namazları gibi bulaşma riski yüksek yerlerde görev yapmamız sebebiyle aşılamada öncelikli meslekler arasında olmamız gerekiyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
15 Ocak 2021 00:25		 Aşılama anlık takip ediliyor: 285 bin kişiye aşı yapıldı
14 Ocak 2021 23:05
PTT ile Azerpost hızlı para transferi konusunda anlaştı
14 Ocak 2021 20:38		 CTE, 36 müdürün naklen atamasını yaptı
14 Ocak 2021 20:33
Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
14 Ocak 2021 17:28		 Bu üniversiteler lisansüstü alımlarda ücret almakta ısrarcı
14 Ocak 2021 16:56
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
14 Ocak 2021 13:12		 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü
14 Ocak 2021 12:56
HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi
14 Ocak 2021 12:40		 Aşılama başladı... Sağlık çalışanları aşılanıyor
14 Ocak 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:33 - Aşı vurulan sağlık çalışanları kendini şanslı hissediyor08:30 - Fuhuş tuzağına 34.5 yıl hapis istemi08:27 - Eylül Yağlıdere cinayetinde anneye verilen cezaya itiraz08:16 - Alman aşısına Maraş dondurması08:15 - Devlet 'Önce istihdam' dedi08:07 - Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
07:59 - Ankara'da ilginç olay: Önce çalıp sonra yaktılar!07:58 - 8 ilde Bylock operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı07:50 - Bursa'da aile içi şiddet: Ben yaparım beni tanıyan tanır07:45 - Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor07:30 - BAE ile yeniden masaya oturuyoruz07:28 - İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
07:15 - İttifak barajına sıcak bakılıyor07:02 - Belediye Başkanı'ndan kaçak yapıyı kurtarmak için önerge06:50 - Cezayı duyan site kapatıyor06:40 - ABD'de iç savaş endişesi06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:15 - Kredi faizleri büyümeye engel
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
KVKK'dan önemli karar: SMS veya mail onayı alınmalı
Erdoğan: Sağlık personelinin gayreti nezdimizde karşılıksız kalmayacak
Memnu hakların iadesi kararı alan 'silah taşıma ruhsatı' alabilir mi?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
İttifak barajına sıcak bakılıyor
Macaristan: AB bizi aşı vermiyor, Çin'den alacağız
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Mutasyonun ilk görüldüğü ülke felaketi yaşıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulutlanmak 1
Cezadan kaçarken ekstra ceza yemek 1
Stefan Zweig okurları 1
Emoji 1
maraş dondurması 3
robert koleji ateist yetiştirmek için kuruldu 1
eti karam gurme 1
13.01.2021 mahkemenin ümit özdağ kararı 1
30'lu yaşlar 4
temizlik hastası 1
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam