1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da lapa lapa kar yağışı

İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü.
 15 Ocak 2021 07:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Başta kentin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "KAR, DON, BUZLANMA VE ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ" UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zeytinyağında hileye dikkat
15 Ocak 2021 08:36		 Aşı vurulan sağlık çalışanları kendini şanslı hissediyor
15 Ocak 2021 08:33
Alman aşısına Maraş dondurması
15 Ocak 2021 08:16		 Belediye Başkanı'ndan kaçak yapıyı kurtarmak için önerge
15 Ocak 2021 07:02
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Ocak 2021 06:30		 Mutasyonun ilk görüldüğü ülke felaketi yaşıyor
15 Ocak 2021 05:29
Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
15 Ocak 2021 01:00		 Covid-19 aşısı olanlar yan etkilerle karşılaşırsa ne yapacak?
14 Ocak 2021 23:47
Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
14 Ocak 2021 23:10		 Görev sırasında rahatsızlanan kurmay yarbay şehit oldu
14 Ocak 2021 22:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:33 - Aşı vurulan sağlık çalışanları kendini şanslı hissediyor08:30 - Fuhuş tuzağına 34.5 yıl hapis istemi08:27 - Eylül Yağlıdere cinayetinde anneye verilen cezaya itiraz08:16 - Alman aşısına Maraş dondurması08:15 - Devlet 'Önce istihdam' dedi08:07 - Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
07:59 - Ankara'da ilginç olay: Önce çalıp sonra yaktılar!07:58 - 8 ilde Bylock operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı07:50 - Bursa'da aile içi şiddet: Ben yaparım beni tanıyan tanır07:45 - Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor07:30 - BAE ile yeniden masaya oturuyoruz07:28 - İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
07:15 - İttifak barajına sıcak bakılıyor07:02 - Belediye Başkanı'ndan kaçak yapıyı kurtarmak için önerge06:50 - Cezayı duyan site kapatıyor06:40 - ABD'de iç savaş endişesi06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:15 - Kredi faizleri büyümeye engel
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
KVKK'dan önemli karar: SMS veya mail onayı alınmalı
Erdoğan: Sağlık personelinin gayreti nezdimizde karşılıksız kalmayacak
Memnu hakların iadesi kararı alan 'silah taşıma ruhsatı' alabilir mi?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
İttifak barajına sıcak bakılıyor
Macaristan: AB bizi aşı vermiyor, Çin'den alacağız
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Mutasyonun ilk görüldüğü ülke felaketi yaşıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ankara da kar yağışı 6
Kanka 1
eski penyeler 5
kadro alamayınca oy vermeyeceğim diyen tip 1
bahçeli'nin erdoğan'ın arkasında ıslanması 1
budist rahiplerin turuncu giymesi 1
Giant's Causeway 1
hayaller van persie gerçekler tam tersi 2
işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1
iki ailenin aynı kızı istemeye gitmesi 4
SON İLANLAR
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam