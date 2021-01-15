8 ilde Bylock operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 37 kişiden 11'inin yurt dışına kaçtığı öğrenildi
|15 Ocak 2021 07:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.
11 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ
Operasyonlarda aranan 37 şüpheliden 11'inin yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Düzenlenen şafak operasyonu ile 18'i İstanbul olmak üzere toplam 26 şüphelinin kaldıkları adreslere baskın yapıldı.
Operasyonun İstanbul ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane ve Ataşehir'de bazı adreslere operasyon yaptı.
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