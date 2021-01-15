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Ankara'da ilginç olay: Önce çalıp sonra yaktılar!
Ankara'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınıp ateşe verilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kundaklanan otomobilin plakasının sahte olduğunu belirlendi.
|15 Ocak 2021 07:59
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde kimliği belirsiz hırsızlar otomobili önce çaldılar. Daha sonra da parmak izlerinin tespit edilmemesi için yaktılar.Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokak üzerinde bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
ARACI ÇALIP YAKTILAR
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın çalıntı olduğu ve üzerinde sahte plaka takılı olduğu tespit edildi. Hırsızların otomobili çaldıktan sonra kundakladığı düşünülen olayda, kimliği belirsiz hırsızların otomobili, parmak izleri tespit edilemesin diye yaktıkları üzerinde duruluyor.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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