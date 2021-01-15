Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu tartışma konusu oldu
|15 Ocak 2021 08:07
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Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı oldu. Erdoğan aşı yaptırdığını, Telegram hesabı üzerinden "Ben de aşı oldum" diye duyurdu.
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu tartışma konusu oldu.
ERDOĞAN'A AŞIYI VURAN KİM?
Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzettiler. İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının "İmamoğlu mu o" şeklindeki mesajına, "Hayır ben değilim" diyerek gülen surat emojisi ile yanıt verdi. Erdoğan'a aşıyı yapan o doktor ise Ankara Şehir Hastanesi İdare ve eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş'ti.
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