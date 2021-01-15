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Alman aşısına Maraş dondurması

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech'in, Kovid-19 aşısı dağıtımı sürüyor. Çok soğuk ortamda taşınması gereken aşının dağıtımında kullanılan kuru buzu da kökeni Kahramanmaraş'a dayanan Türk - Alman ortaklı LY-Holding üretiyor.
Alman aşısına Maraş dondurması
 15 Ocak 2021 08:16
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Alman aşısına Maraş dondurması

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Koronavirüs salgınına karşı dünyada aşılama çalışmaları hummalı biçimde sürüyor. ABD'li ilaç devi Pfizer ile Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu Almanya merkezli BioNTech'in Kovid-19 aşısında dağıtımlar tüm hızıyla sürüyor. Ancak söz konusu aşının -70 derecede taşınması ve saklanması gerekliliği lojistik sürecini kritik hale getiriyor.

Türk bilim insanlarının imzası bulunan BioNTech aşısının taşınmasında kullanılan kuru buzları da kökeni Kahramanmaraş'a dayanan Lang & Yüzer Holding (LY-Holding) Almanya'daki tesisinde üretiyor.

Kovid-19 aşısının dağıtım süreçlerinin başlamasıyla tüm dünyada kuru buza olan talep artmış durumda. Kullanıldığı adete göre 72 saat koruma sağlayabilen kuru buz, -79 dereceye kadar aşıları saklayabiliyor.

İşçi olarak gitti

LY-Holding'in arkasında Kahramanmaraş'tan Almanya'ya uzanan bir hikaye var. Aslen Kahramanmaraş Pazarcıklı olan Mehmet, Aziz, Ali, Ali Rıza, Hüseyin ve İsmet Yüzer kardeşlerin babaları yıllar önce Almanya'ya gitmiş.

Yüzer kardeşler Almanya'da farklı iş kollarında çalıştıktan sonra 1987 yılında Alman ortakları Bernd Lang ile LY-Holding'i kuruyor. LY-Holding, kuru buzun yanı sıra otomotiv yan sanayiinde kauçuk, kauçuk metal birleşimi, bantla çapak alma ve elastomer parça üretimi de gerçekleştiriyor. LY-Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmet Yüzer, hikayelerini şöyle anlatıyor:

"Babamız 1965'te Almanya'ya işçi olarak gidiyor. Biz de 1970'li yıllarda gidiyoruz. 33 yıl önce Almanya'da kau-çuk alanında bir şirket açıyoruz ve işlerimiz böyle başlıyor. Daha sonra temizlik, inşaat, plastik ambalaj alanında da şirketler kuruyoruz. Alman ortaklığımız devam ediyor."

Kuru buz alanında Almanya'da üç bölgede üretim yaptıklarını kaydeden Yüzer, "Almanya'daki aylık kuru buz üretimimiz yaklaşık 250 ton. BioNTech'in Kovid-19 aşısının taşınmasında kullanılan kuru buzları bir aracı kuruma veriyoruz. Aşı taşıma işini o kurum gerçekleştiriyor.

Fransa, İtalya, Slovenya'da da kuru buz üretimimiz var. Türkiye'de de aylık yaklaşık 250 ton kuru buz üretimi-miz bulunuyor" dedi. Kocaeli, Çerkezköy, İzmir'de kuru buz ürettiklerini belirten Yüzer, Kahramanmaraş'ta da Kervan-Alpedo ortaklığında kuru buz ürettiklerini söyledi. Yüzer, Türkiye'de de lojistik firmalarından kuru buz taleplerinin geldiğini de kaydetti.

Çin'den Meksika'ya

Dünyaca ünlü lastik, otomotiv markalarına kauçuk alanında üretim yaptıklarını ifade eden Yüzer, Turkish DO&CO'ya da Almanya ve Türkiye'de kuru buz hizmeti sunduklarını söyledi. Yüzer, şöyle devam etti:

"1400'ü aşkın çalışan bulunuyor. Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, İtalya, Romanya, Slovenya, Portekiz, Macaris-tan, Çin, Endonezya, Meksika, Brezilya'da da şubelerimiz var."

Kuru buz nedir?

Sıvı karbondioksitin katı karbondioksite çevrilmiş haline 'kuru buz' deniliyor. Genellikle soğutma maddesi olarak tercih edilen kuru buz, lojistik, gıda, eğlence, temizlik, tıp alanında da kullanılıyor. Kuru buz üreticileri müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kuru buz geliştirebiliyor.
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