'Her beş öğrenciden biri EBA'ya giremedi'
|15 Ocak 2021 08:47
|+Aa- Yazdır
Karabıyık yaptığı yazılı açıklamada EBA'ya göre not verilmemesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: "Bu dönemde örgün eğitimdeki 15 milyon 189 bin 878 öğrenciden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2 milyon 834 bin 632'si EBA TV'ye hiç erişemedi; ancak gerçekte bu sayı çok daha fazla. Ayrıca EBA TV sistemini etkin kullanamayan milyonlarca öğrenci de göz önüne alındığında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyleyebiliriz.
Bu süreçte her beş öğrenciden biri EBA sistemine giriş dahi yapmadı. Öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin derinleşmesine neden olan bu durum, EBA'ya göre not verilmesi kararı ile, öğrencilerimizin geleceğini de etkiler boyuta ulaştı.
Bu karardan bir an önce dönülmeli, bu dönemde eğitime erişemeyen çocuklarımızın şartları da göz önüne alınarak, doğru bir ölçme-değerlendirme yöntemi belirlenmelidir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yunanistan ile NATO'daki teknik görüşmeler haftaya başlayacak
15 Ocak 2021 11:39
|AK Partili Ünal'dan WhatsApp açıklaması
15 Ocak 2021 11:27
|Veteriner hekimlere uzmanlık eğitimi
15 Ocak 2021 11:13
|107 siyasi partiden 18'inin üyesi yok
15 Ocak 2021 10:18
|CHP'li 3 vekil, Muharrem İnce'nin partisine katılacak
15 Ocak 2021 10:06
|Kılıçdaroğlu da aşı olacağını açıkladı
15 Ocak 2021 09:35
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
15 Ocak 2021 09:30
|BAE ile yeniden masaya oturuyoruz
15 Ocak 2021 07:30
|İttifak barajına sıcak bakılıyor
15 Ocak 2021 07:15
|ABD'de iç savaş endişesi
15 Ocak 2021 06:40