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Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var

İstanbul'da İnternette jigolo ilanı verip 6 ayda 9 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Cinsel ilişki üzerinden para kazanma heveslisi erkekleri tuzağa çeken çetenin beyin takımında Beylikdüzü Belediye çalışanları olduğu aktarıldı.
 15 Ocak 2021 09:40
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Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçen yıl temmuzda gerçekleştirdiği operasyona ilişkin soruşturma tamamlandı. "Gold üyelik" adı altında para toplayan çetenin, kurbanlarını FETÖ tuzağıyla kandırdığı belirtilirken iki çete üyesinin Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştıkları ortaya çıktı. Jigolo olmak isteyenler telefonda görüştükleri kadınlarla konuştuğu esnada yaşananlar ise şebekenin jigololuk heveslisi erkekleri nasıl tuzağa düşürdüklerini gözler önüne serdi.

Jigolo kumpasıyla lüks yaşam sürdüler

75 şüphelinin tutuklandığı dev operasyonla ilgili İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Cem Üstündağ'ın hazırladığı iddianamede 32 mağdur yer aldı. 91 şüpheli hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı. Çağatay Ö.'nün liderliğinde kurulan suç örgütünün, kazandıkları milyonlarca lirayla lüks bir yaşam sürdüklerine yer verilen iddianamede çetenin dolandırıcılık yöntemleri de aktarıldı.

"Jigola aranıyor" ilanı

Sabah'tan Dilek Yaman Demir ve Atakan Irmak'ın haberine göre internette arkadaşlık sitesi kuran bir şebeke, "Jigolo aranıyor" ilanı verdi. Arayan kişilere ilk aşamada üyelik hesabı açıldı. Sonra çetenin kadın üyeleri devreye girdi. Zengin iş insanı kılığında arayan kadınlar, şebekenin kurduğu 11 ayrı çağrı merkezi üzerinden telekonferans sistemiyle görüşüp müşteri olduklarını söyledi.

"VIP veya gold üyeliğe geçmelisiniz"

Sözde müşteri ile jigolo görüşürken araya giren çağrı merkezi yetkilisi, "Daha fazla görüşmek için üyelik standardınız yeterli değil. VIP veya Gold üyeliğe geçmelisiniz" diyerek uyarıda bulundu. Tuzağa düşen yüzlerce kişi, 5'er bin lira vererek gold paket satın aldı.

Zengin kadınlardan gelecek paraları hesabınıza yatırmamız için bilgilerinize ihtiyacımız var.

Satın alma sırasında, jigolo olacak kişiden, "Zengin kadınlardan gelecek paraları hesabınıza yatırmamız için bilgilerinize ihtiyacımız var" denilerek, kimlik ve banka bilgileri istendi. Kişilerin bilgilerini alan çete üyeleri ikinci planı devreye soktu. Şebeke üyeleri 5'er bin liralarını çarptıkları kişileri tekrar arayıp "Hesabınızdan FETÖ'ye para aktarılmış" diyerek kendilerini polis ve savcı gibi tanıttı. "Size yardım edeceğiz" yalanıyla aynı hesaba para yatırılmasını sağladı. Böylece milyonlarca liralık vurgun yapıldı. Artan mağduriyetler sonrası şikayetler üzerine polis 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaptı. Sonrasında ise operasyonun düğmesine basıldı.

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan 2 kişi de var

Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarından L.S., pazarlamacı olduğunu bu nedenle diğer personel H.Ç. ile irtibatı bulunduğunu, böylece dosyaya giren ses kaydı tapelerinin oluştuğunu savunurken, H.Ç. ise jigololarla konuştuğu tapelerin yanlış anlaşıldığını, tek derdinin operasyonda yakalananların arkadaş çevresini kullanmak olduğunu ve bu sayede jigololara ayda 5-6 adet araç sattığını iddia etti.

Sahte MİT kimliği ele geçirildi

Öte yandan çete lideri Çağatay Ö. ile çete yöneticileri Mehmet Alil K., Ersel Ş., Muhammet Can B.'nin faaliyetlerine de iddianamede yer verildi. Muhammet Can B.'den MİT personeli olarak düzenlenmiş kimlik fotoğrafı ele geçirildiği de ifade edildi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Sabah
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