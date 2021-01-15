Yanan otomobilde ölen kişi eski milletvekilinin oğlu çıktı
|15 Ocak 2021 09:27
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Spor otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki cip, Celal Kır yönetimindeki otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev aldı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Kazada yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edildi. Ölen kişinin DSP 20'nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç (42) olduğu belirlendi.
Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı
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