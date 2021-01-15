Sivas'ta 37 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
|15 Ocak 2021 09:31
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