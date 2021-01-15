İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
|15 Ocak 2021 09:54
|+Aa- Yazdır
Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Tekirdağ, İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışının sabah Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli, sıcaklıklarının da bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzey ve batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bölgede, kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
15 Ocak 2021 10:44
|Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 648 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
15 Ocak 2021 10:42
|Uzmanlar, aşı hakkında ortaya komplo teorileri atanlara karşı uyardı
15 Ocak 2021 10:28
|Sivas'ta 37 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
15 Ocak 2021 09:31
|Zeytinyağında bu hileye dikkat!
15 Ocak 2021 08:36
|Aşı vurulan sağlık çalışanları kendini şanslı hissediyor
15 Ocak 2021 08:33
|Alman aşısına Maraş dondurması
15 Ocak 2021 08:16
|İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
15 Ocak 2021 07:28
|Belediye Başkanı'ndan kaçak yapıyı kurtarmak için önerge
15 Ocak 2021 07:02
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
15 Ocak 2021 06:30