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7 günde teslim ediliyor: Sahte tezden sonra sahte diploma

YÖK, parayla tez konusunda harekete geçti ancak bir taraftan da sahte diploma sorunu var. Öyle ki hukuktan mühendisliklere her bölüm için parayla diploma satılıyor. Bölüm ve üniversitelere göre ücreti, 5 bin 500 TL'den başlıyor, 80 bin TL'ye kadar çıkıyor. Güvenirliği konusunda garanti verilen diplomalar, 7 günde teslim ediliyor
 15 Ocak 2021 09:52
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7 günde teslim ediliyor: Sahte tezden sonra sahte diploma

Para karşılığı tez ve ödev hazırlayanlar ve bu kişilerden istifade edenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak yükseköğretimde çok daha ciddi bir sorun var: Parayla sahte diploma. Öyle ki yıllarca sınava hazırlanıp üzerine 4-5 yıl okuyup elde edebileceğiniz diplomaları size birkaç günde hazırlıyorlar. Bunlar arasında en yüksek puanlarla girilen hukuk, öğretmenlik, mühendislik gibi gözde bölümler de var. Üstelik bu diplomalara ulaşmak çok kolay.

HUKUK 20 BİN TL

Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre;

Bu konudaki satıcılardan biriyle iletişme geçerek büyük bir sektöre dönüşen sahte diplomalar hakkında bilgi aldı. 15 yıldan fazladır bu işle ilgilendiğini belirten bir satıcı, diplomalar için 'E-devlet, YÖK onaylı, anlaşılması imkansız' gibi garantiler de verdi.

7 GÜNDE HAZIR

Sahte diplomaların ücretleri bölüm, üniversiteye göre 5.500 TL'den başlıyor, 80.000 TL'ye kadar çıkıyor. Tıp fakültesi dışında her bölüm için diploma yapılabiliyor. Satıcının verdiği bilgilere göre en ucuz diploma 5.500 TL ile işletme bölümüne ait. Mühendislikler 12.000 TL, hukuk 20.000 TL. Vakıf üniversiteleri diplomaları ise çok daha pahalı.

Diploma satıcısının verdiği bilgilere göre, 25 yaşından büyük olan ve lise mezuniyeti şartı sağlayan herkese diploma hazırlanabiliyor. Ücretin yarısını verdikleri hesap numarasına gönderiyorsunuz, en fazla 7 günde diplomanız hazır oluyor, paranın geri kalanını da yolladıktan sonra, diplomayı alabiliyorsunuz. Satıcı "Parayı 'danışmanlık hizmeti' adı altında gönderin, herhangi bir sorun yaşadığınızda, 'Danışmanlık hizmetinden memnun kalmadım' diyerek dava açabiliyorsunuz" diyor. Sistem bu kadar ince düşünülerek hazırlanmış.

Bazı satıcılar ise e-devlet ve YÖK onayı vermediklerini belirterek diplomanın özel sektörde işe yarayacağını, kamuda geçersiz olduğunu söylüyorlar. Bu diplomaların ücretleri daha ucuz.

REKABET EDİYORLAR

Sahte diploma işini birçok kişi yapıyor. Öyle ki bu kişiler rekabet etmek için birbirlerini kötüleyen yazılar paylaşarak kendilerine müşteri çekmeye çalışıyorlar. Ayrıca bazı şikayet siteleri ve forumlarda sahte diploma alıp, memnun kalmadığını belirten kullanıcı yorumları da görmek mümkün. Ancak bu yorumların rakip firmalar tarafından mı yazdırıldığı bilinmiyor. O mesajlardan bazıları şöyle:

-500 TL gönderdim anında engellediler. Şu an hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Paramı istediğim zaman ise "T.C. numaranı her yerde kullanırız, ailene haber veririz" diyorlar.

-Başka siteleri karalıyorlardı. A.D.'den aldım on numara beş yıldız. Birebir aynısı.

-Tüm bilgilerimi gönderdim ve ödememi yaptım. Beni 2 hafta oyaladılar. Yok kağıt bitti, yok makinelerimizde arıza var diye diye 2 hafta boyunca bekledim.

-Sahte diploma sattığını söyleyen bu kişiler insanlardan kimlik bilgilerini ve adreslerini talep ederek bu insanların adına kredi kartı ve telefon hatlarını çıkartmaktalar.

-Kendilerine 2 sipariş için toplamda 1000 TL ödeme gerçekleştirdim. Kargoyu açtım ve kargodan ne çıktı dersiniz? Zarfın içine konmuş Temmuz 2020 tarihine ait 3 tane gazete göndermişler.
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