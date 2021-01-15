Polis Memurluğu sınavı FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
|15 Ocak 2021 09:50
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2005'teki Polis Memurluğu Sınavı sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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