TUS 2. Dönem tercihlerinin alınması duyurusu
|15 Ocak 2021 10:05
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DUYURU
(15 Ocak 2021)
2020-TUS 2. Dönem: Ek Tercihlerinin Alınması
2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-TUS Başvuru Kılavuzu
Başvuru
Kılavuzu
Kontenjanlar Tablosu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
2020-TUS 2. Dönem Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar
Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLOLAR
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