CHP'li 3 vekil, Muharrem İnce'nin partisine katılacak
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün ki yazısında CHP'li 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağını duyurdu
|15 Ocak 2021 10:06
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Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kuracakları partiye CHP'li vekillerin de katılacağını duyurmuştu.
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün ki yazısında CHP'li 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağını duyurdu.
İnce'nin partisine katılacak vekiller
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
Yalova Milletvekili Özcan Özel
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