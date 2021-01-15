İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı
|15 Ocak 2021 10:08
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İzmir'de Kovid-19 sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine ulaştı.
Takip çalışması sonucu masaj salonlarına sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.
Polis ekiplerince 3 masaj salonuna ve zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi.
Operasyonda, 2 bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.
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