107 siyasi partiden 18'inin üyesi yok

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi.

Listeye göre 2019 yılında sadece 3 parti kurulurken 2020 yılında kuruluşunu ilan eden siyasi parti sayısı 27 oldu. Toplam siyasi parti sayısı da 107'ye yükseldi. Üye kampanyası yapan AK Parti yaklaşık bir yılda 1 milyon yeni kayıtla toplam üye sayısını 11 milyonun üzerine çıkardı. HDP ve İyi Parti'nin üye sayısı artarken, MHP ve CHP'nin üye sayısında azalma oldu. Yeni kurulan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi de üye sayılarını arttırdı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 1 milyon olmak üzere 2023 yılı için 15 milyon üye hedefiyle başlattığı kampanya sürecinde, üye sayısını en çok arttıran parti AK Parti oldu.

Yargıtay'ın 11 Kasım 2020'de açıkladığı 11 milyon 49 bin 956 üye sayısını geride kalan iki ayda 107 bin 700 arttıran AK Parti'nin güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu. Açıklanan son sayılarla birlikte, Şubat 2020'de 10 milyon 195 bin 904 üyesi olan AK Parti'de geride kalan 11 ayda bu rakamı 961 bin 752 arttırdı.

2018 yılı milletvekili seçimlerinde AK Parti 21 milyon 335 bin oy almıştı. Bu sonuç dikkate alındığında AK Parti'ye oy vermiş her 2 seçmenden birinin parti üyesi olduğu görüldü.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin üye sayısı azaldı

Siyasi parti üye sayılarında Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise AK Parti'nin aksine azalma yaşandı. 11 Kasım 2020'de 492 bin 994 üyesi olan MHP'nin, geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalarak 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

HDP ve İYİ Parti'nin üye sayısı arttı, CHP'nin düştü

Ana muhalefet partisi CHP'nin de üye sayılarında geride kalan iki ayda azalma meydana geldi. Kasım 2020'de 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunan CHP'de bu rakam 2 bin 270 azalmayla toplam 1 milyon 250 bin 635'te kaldı.

2020 yılında 400 bin üye hedefi koyan İYİ Parti ise henüz bu rakama ulaşamadı. 11 Kasım 2020'de 316 bin 319 üyesi olan parti iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450'ye çıkardı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP liderinin kapanmasını talep ederek hedef aldığı HDP ise geride kalan iki ayda üye sayısını arttırdı. 11 Kasım 2020'de 40 bin 509 üyesi bulunan HDP, 530 yeni üyeyle toplam 41 bin 39'a ulaştı.

Gelecek ve DEVA'da artış sürüyor

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve yine AKP'den ayrılan Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi geçtiğimiz yıl sonunda 1'inci Olağan Kongrelerini tamamladı.

Örgütlenme çalışmalarına devam eden iki parti de geride kalan iki aylık süreçte üye sayısını arttırdı. 11 Kasım 2020'de 14 bin 986 üyesi bulunan Gelecek Partisi, üye sayısını 3 bin 295 arttırarak toplam 18 bin 281'e ulaştı. İki ay önce 9 bin 531 üyesi bulunan DEVA Partisi üye sayısını 6 bin 331 arttırarak toplam 15 bin 862'ye çıkardı.

Yeniden Refah Partisi 100 bin barajını geçti

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti. Kasım 2018'de kurulan partinin Şubat 2020'deki üye sayısı 57 bin 175 iken, Ocak 2021 itibariyle 102 bin 841 oldu.

2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 2018 yılında 2, 2019 yılında ise 3 yeni siyasi parti kuruldu. Türkiye siyasetine 2020 yılında ise 27 yeni siyasi parti katıldı. Toplam siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi.

18 partinin üyesi yok

Yeni kurulan siyasi partilerden Güç Birliği Partisi'nin 2 bin 23, Yenilik Partisi'nin 420, Anadolu Birliği Partisi'nin 127, Merkez Ana Partisi'nin 93, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi'nin 85, Yeniden Birlik Partisi'nin 41, Barış ve Eşitlik Partisi'nin 23, Aydınlık Geleceğin Partisi'nin ise 30 üyesi bulunduğu bilgisi Yargıtay tarafından açıklandı.

2020 yılında kurulan ve henüz üyesi bulunmayan 18 siyasi parti ise şu şekilde sıralandı: Toplumsal Özgürlük Partisi, Umut Partisi, Yeni Yol Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi, Güzel Parti, Cesur Düşünce Partisi, Kuvayi Milliye Partisi, Doğru Parti, Bizim Parti, Milli Parti, Devlet Partisi, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi, Devrim Hareketi, Uyanış Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi, Türkiye'm Partisi, Türkiye Yaşam Partisi.