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İSKİ son verileri paylaştı! İstanbul barajlarında son durum

İSTANBUL'da son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını hızla artırıyor. Baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi. Kentte bugün başlayan kar yağışının bu rakamı artırması bekleniyor
 15 Ocak 2021 10:38
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İSKİ son verileri paylaştı! İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da hafta sonundan beri aralıklarla süren yağışlar baraj doluluk oranını hızla artırıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi. İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,85 seviyesindeydi. 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar gerileyen barajlardaki doluluk son 6 günde 9 puan artış kaydetti.

Kar yağışı da artıracak

Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar son yağışlarla bir nebze nefes aldı. Bugün kent genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıklı kar yağışları bekleniyor.

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Gün gün baraj doluluk oranları:

10 Ocak: Yüzde 19,56

11 Ocak: Yüzde 21,13

12 Ocak: Yüzde 22,10

13 Ocak: Yüzde 24,66

14 Ocak: Yüzde 26,92

15 Ocak: Yüzde 28,03
Memurlar.Net
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