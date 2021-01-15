Bakan Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü
|15 Ocak 2021 10:46
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle sosyal medyada bir araya geldi.
Selçuk, sosyal medya hesabından çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, 81 ilden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarıyla buluştuğunu belirterek, "Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun." ifadelerini kullandı.
81 ilden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarımla buluştum.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 15, 2021
Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun. pic.twitter.com/6NJU7nkeuK
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