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Kırmızı bültenle aranan üyesi terörist yurda girmeye çalışırken yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı.
 15 Ocak 2021 10:47
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Kırmızı bültenle aranan üyesi terörist yurda girmeye çalışırken yakalandı

- Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristi yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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