Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay'lılara 'Amonos Tüneli' müjdesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Özellikle Hatay ve bölgesiyle birlikte dört gözle beklenen en önemli işlerimizden biri Amanos Tüneli. Son birkaç aydır bu projenin üzerinde çok önemle, titizlikle durmaktayız. Bütün Hataylılara, bölgeye, Türkiye'ye bu müjdeyi vermek istiyorum; inşallah en kısa zamanda buraya gelip Amanos Tünelinin temelini atmak için beraber olacağız.'
|15 Ocak 2021 11:03
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Özellikle Hatay ve bölgesiyle birlikte dört gözle beklenen en önemli işlerimizden biri Amanos Tüneli. Son birkaç aydır bu projenin üzerinde çok önemle, titizlikle durmaktayız. Bütün Hataylılara, bölgeye, Türkiye'ye bu müjdeyi vermek istiyorum; inşallah en kısa zamanda buraya gelip Amanos Tünelinin temelini atmak için beraber olacağız.'
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