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Gram altın 441 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 714 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor
 15 Ocak 2021 11:10
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Gram altın 441 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 440,5 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 437,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 440,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 714 lira, Cumhuriyet altını da 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.853 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda sorun görmedikçe faiz artırımına gitmeyeceklerini söylemesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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