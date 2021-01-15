WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
WhatsApp'ın son güncellemesi sonrası başlayan gizlilik tartışması sürüyor. WhatsApp'tan yapılan son açıklamada, "Gizliliği korumada kararlıyız" ifadesi kullanıldı.
|15 Ocak 2021 11:33
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WhatsApp, Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayımladı.
Gizlilik Politikası hakkında birçok soru alındığını belirten WhatsApp açıklamasında, "Bu sabah itibariyle Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz" denildi.
''WHATSAPP KONUMUNUZU GÖREMEZ, KİŞİLERİNİZİ FACEBOOK İLE PAYLAŞMAZ"
Kullanıcılara gönderilen hikaye paylaşımında ise, "Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez ve WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz" ifadeleri yer aldı.
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