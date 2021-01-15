1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gizli bölmede yakalanan FETÖ'cü kadın adliyeye sevk edildi

>Şanlıurfa'da saklandığı evdeki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın adliyeye sevk edildi
 15 Ocak 2021 11:43
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şanlıurfa'da saklandığı evdeki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında saklandığı evdeki gizli bölmede yakalanan kadın, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince 11 Ocak'ta yakalanan Z.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan Z.T, saklandığı evin yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalanmıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı
15 Ocak 2021 12:44		 Ergani DBP Eski İlçe başkanı dahil 3 kişi botla Yunanistan'a kaçarken yakalandı
15 Ocak 2021 12:28
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
15 Ocak 2021 11:14		 Kırmızı bültenle aranan üyesi terörist yurda girmeye çalışırken yakalandı
15 Ocak 2021 10:47
İzmir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı
15 Ocak 2021 10:08		 Polis Memurluğu sınavı FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı
15 Ocak 2021 09:50
Balıkesir'de 10'u halen görevde 19 askere FETÖ gözaltısı
15 Ocak 2021 09:26		 Turuncu kategoride aranan terörist Poyraz Bulanık öldürüldü
15 Ocak 2021 09:19
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
15 Ocak 2021 08:07		 8 ilde Bylock operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı
15 Ocak 2021 07:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - Prof. Ateş Kara: 7-8 ayda bir aşı olunması gerekebilir14:05 - Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!14:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evvelallah sapasağlamım14:04 - Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı13:59 - Bakan Kurum: Vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır13:51 - Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı
13:48 - Adıyaman'da 17 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:46 - İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı13:45 - Bakan Koca, aşı çalışmalarına destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti13:37 - 'Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz'13:36 - Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlıkçılara Kovid-19 aşısı yapıldı13:28 - Ak Parti'den açıklama... MKYK üyeleri aşı olmadı
13:25 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - Çeyrek altın ne kadar?12:59 - 'Aşı için Vatandaş Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim'12:46 - 4 yıldır böyle kar yağışı yoktu...Muhteşem kar geliyor12:44 - PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı
12:41 - 3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'a aşı vuran doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel duyuru
Jigolo çetesi çökertildi! Beyin takımında belediye çalışanları da var
İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu sonrasında mağdur edilen memuru haklı buldu
3 GSM operatöründen yerli mesajlaşma uygulaması işbirliği
Merkez Bankası dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı
İnceleme yapıldı, 73 bin TL'lik fildişi tespihler ortalığı karıştırdı
CHP'li 3 vekil, Muharrem İnce'nin partisine katılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuklarda takviye vitamin kullanmak 2
ömer faruk beyaz'ın fenerbahçe ile sözleşme yenilememesi 2
khipu 1
Bilinen ilk portreler 1
mindhunter 2
salça 2
dzanan musa 1
üniversite okumanın anlamsızlaşması 4
18.01.2021 fenerbahçe vs ankaragücü maçı 2
geceye bir şiir bırak 4
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alacak
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 50 İşçi Alacak
Bursa İzdoğa 2 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş 1 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam