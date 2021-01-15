MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
|15 Ocak 2021 11:57
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Aşı yaptırdığı görüntüleri resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ''Tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, ''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.'' dedi.
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