Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Kartalkaya'da, en az 6 santimetreyle Denizli Kayak Merkezi'nde ölçüldü
|15 Ocak 2021 12:01
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- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut Dağı'nda 45, Palandöken'de 44, Uludağ'da 40, Sarıkamış'ta 36, Murat Dağı'nda 35, Kartepe'de 31, Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 23, Hazarbaba'da 21, Çambaşı'nda 21, Erciyes'te 18, Zigana'da 17, Elmadağ'da 14, Yalnızçam'da 13, Ovacık ve Ilgaz'da 12, Denizli'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.01.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-14
|-4
|Ilgaz
|KY
|-10
|-3
|Kartalkaya
|KY
|-12
|-9
|Kartepe
|KY
|-7
|-5
|Nemrut Dağı
|KY
|-6
|-4
|Palandöken
|KY
|-4
|-4
|Sarıkamış
|KY
|-3
|-1
|Uludağ
|KY
|-14
|-10
|Yıldıztepe
|KY
|-9
|-4
(KY: Kar yağışlı )
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