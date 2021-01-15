Aile Bakanı Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar e-Devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışanı için kısa çalışma başvurusu aldıklarını belirterek, "Ödenek işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlıca tamamlıyoruz." dedi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneği uygulamasında geçmiş dönemlere göre süreci daha hızlı yürütmek için başvuruları e-Devlet'e taşıdıklarını anımsattı.

Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğini hızla devreye aldıklarının altını çizen Selçuk, "e-Devlet üzerinden en çok kullanılan 10 hizmetten 5'i bakanlığımıza ait. Sunmuş olduğumuz hizmetleri bürokrasiden arındırarak, hem ekonomik hem de vakit açısından kazanç sağlıyoruz. İlk defa 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-Devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdik. Ödenek işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlıca tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihini 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Bugüne kadar e-Devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışanı için kısa çalışma başvurusu aldık. 31 Aralık'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerleri 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler."

Bakan Selçuk, salgın sürecinde 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerlerinde kısa çalışma süresinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 28 Şubat 2021'ye kadar uzatıldığını kaydetti.