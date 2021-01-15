Ergani DBP Eski İlçe başkanı dahil 3 kişi botla Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı."
|15 Ocak 2021 12:28
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İçişleri Bakanlığı: "Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı."
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